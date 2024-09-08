إعلام إسرائيلي يكشف هوية الشهيد مُنفذ هجوم معبر الملك حسين

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن اسم مُنفذ عملية الملك حسين (معبر اللنبي)، التي أدت إلى مقتل 3 إسرائيليين صباح الأحد.

وقالت الهيئة إن مُنفذ الهجوم الذي وقع قرب معبر اللنبي هو ماهر الجازي (39 عامًا) من بلدة أذرح الأردنية، ويعمل سائق شاحنة.

وصباح الأحد، قُتل 3 إسرائيليين عقب إصابتهم بجروح خطرة إثر عملية إطلاق نار في معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إن “3 مصابين في الخمسينيات من عمرهم قُتلوا جراء إطلاق النار على معبر اللنبي”، وفق القناة 12 العبرية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على منصة “إكس” إن مطلق النار وصل عبر الأردن على متن شاحنة باتجاه معبر اللنبي، وترجل منها ليطلق النار على القوات التي تحرس المعبر، مشيرًا إلى أن قوات الأمن قتلته.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية مباشرة التحقيق في حادثة إطلاق النار، وفق ما ذكرت الوكالة الرسمية.