بعد 453 يوما من الحرب على غزة.. كتائب شهداء الأقصى تكشف عن تصنيع صواريخ محلية (فيديو)

كشفت “كتائب شهداء الأقصى” عن “فيديو” يوثق عملية تصنيع صواريخ محلية الصنع وتجهيزها، في خطوة تشير إلى الاستمرار في المقاومة، رغم المعوقات.

وأظهر “الفيديو” الذي نشرته الكتائب على “تلغرام”، الأربعاء، مراحل متعددة من عملية إنتاج مقذوفات وصواريخ، بدءًا من تجميع أجزائها وصولًا إلى المرحلة النهائية قبل إطلاقها.

ويبدأ المشهد بعرض أحد عناصر الكتائب، محاطًا بعدد من الصواريخ المكتملة الصنع، في إشارة واضحة إلى قدرة الفصيل على إنتاج هذه الأسلحة محليًا حتى اللحظة.

وتظهر اللقطات التالية تفاصيل دقيقة لعملية التصنيع، إذ يقوم العناصر بتثبيت الصواريخ باستخدام أدوات متخصصة تشبه المناشير، ثم يتابعون بتركيب الأجزاء المختلفة للصاروخ وتغليفها بمواد خاصة.

يأتي نشر هذا “الفيديو” في سياق استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فيما تسعى الفصائل الفلسطينية المسلحة بقدر استطاعتها ورغم الحصار إلى تطوير قدراتها العسكرية البسيطة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أنه في وقت سابق الأربعاء، أعلنت كتائب شهداء الأقصى أنها قصفت بالهاون “تموضعًا لجنود العدو الصهيوني وآلياتهم العسكرية المتمركزة في محور نتساريم”.