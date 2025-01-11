“الجزيرة سكّروها لمنع الحقيقة”.. مُسن فلسطيني يروي تفاصيل اعتداء إحراق ممتلكاته في رام الله (فيديو)

شهدت قرية أبو فلاح شمال رام الله، الضفة الغربية، واقعة اعتداء جديدة من قِبل المستوطنين الإسرائيليين الذين أحرقوا منازل الأهالي وممتلكاتهم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المسن الفلسطيني نائل زهور كان من بين الأهالي الذين طالتهم هذه الاعتداءات، حيث أحرق المستوطنون مسكنه، وكتبوا شعارات عدائية باللغة العبرية على جدران بيته.

وروى زهور للجزيرة مباشر تفاصيل الواقعة: “حرقوا البيت ولم يبقَ فيه أي شيء صالح حتى الجدران، لأن النار استمرت فيه أكثر من ساعة لحين جاء الدفاع المدني”.

وتابع: “العالم يشاهد الاعتداءات واللي بيحصل في غزة والضفة، وقتل الأطفال، ورغم ذلك يمد الاحتلال بالسلاح والمال، ويشجعهم، ويعطيهم الحق في هذا التخريب والإرهاب، مع أن الحق للفلسطينيين”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لمنع أي وسيلة إعلام من نقل الحقيقة والجرائم التي يتعرض لها الفلسطينيون، لذلك قام بإغلاق مكتب قناة الجزيرة.

وفي الأيام الأخيرة تعرضت قرى “أبو فلاح” و”ترمسعيا” و”المغير”، الواقعة شمال شرق رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لاعتداءات من قبل المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن إحراق ممتلكات للأهالي وكتابة شعارات عنصرية.