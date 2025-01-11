سقط في قدر ساخنة.. مأساة وفاة طفل أثناء توزيع الطعام في قطاع غزة (فيديو)

روت أسرة الطفل الفلسطيني عبد الرحمن نبهان (5 سنوات) ملابسات وفاته المأساوية، بسبب التدافع في إحدى تكايا الطعام المخصصة للنازحين في مركز إيواء “مدرسة بنات المفتي”، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال نبيل نبهان، والد الطفل عبد الرحمن، للجزيرة مباشر: “كل يوم كان عبد الرحمن ينزل إلى التكية من أجل الحصول على الطعام”.

وأضاف نبهان للجزيرة مباشر، في أحد الأيام “صار اندفاع وسقط عبد الرحمن في قدر الطعام، ونقلناه إلى مستشفى العودة، ثم إلى مستشفى شهداء الأقصى، لأن نسبة الحروق عنده كانت 60% من الدرجة الثالثة، والطفل صغير لم يتحمل”.

مردفًا: “بعد أيام من محاولات العلاج اتصلوا بي، وقالوا لي: الله يعوض عليك، ابنك توفي.. والحمد لله”.

كل حياتنا صارت طوابير

تحدثت شقيقته الطفلة رهف عن ذكرياتها مع عبد الرحمن، وقالت: “كان دائمًا يلعب معي ونروح المدرسة ونُقف في الطابور، صرنا الآن نوقف في طوابير تعب.. طوابير للأكل والمياه.. كل حياتنا صارت طوابير”.

وتابعت: “كنت أنا وأخويا رايحين نجيب أكل من التكية وكنا جعانين صار تزاحم ووقع في قدر كان فيه شوربة سخنة وبعديها بيومين مات.. إيش ذنبه؟”.

وأضافت: “إحنا كأطفال اتحرمنا من الأكل والدراسة والطفولة وكل شيء”.