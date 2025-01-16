“أخوي مش أغلى من 50 ألف شهيد” مراسلة الجزيرة مباشر تُودّع شقيقها (فيديو)

ودّعت مراسلة الجزيرة مباشر علا أبو معمر، شقيقها عبد الرحمن أبو معمر، الذي ارتقى جراء قصف إسرائيلي لـخان يونس جنوبي قطاع غزة.

وجاء القصف الإسرائيلي عقب سويعات من إعلان وقف إطلاق النار، الذي سيدخل حيز التنفيذ صباح الأحد 19 يناير/كانون الأول.

وعن الحادث، قالت علا: “آخر حاجة كنت بتوقعها أن تخلص الحرب، وأخوي من ضمنهم، كان كثير صعب عليّ إني أبعث الخبر العاجل، بارتقاء شهيدين في المنزل الفولاني وبعد ساعات أكتشف أن واحدا من الشهداء هو أخوي”.

“هو طلبها وهي تلبق له”

وقالت علا “أول ما بدؤوا يعلنوا عن اتفاق وقف إطلاق النار حمدت ربنا أننا بخير، الحمد لله رب العالمين، الله يرحمه ويصبرنا يا رب ويرحم كل الشهداء، أخوي مش أغلى من 50 ألف شهيد راحوا في قطاع غزة، وإن شاء الله ربنا يرحمهم جميعًا”.

وأضافت “أنا دايما بحكي عبد الرحمن أخوي إذا الشهادة ما بتلبق له (تليق به) لمين بدها تلبق، هو طلبها، الله يرحمه، الحمد لله رب العالمين”.