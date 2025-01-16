“تشهَّد وهو يلتقط نفسه الأخير”.. استشهاد الصحفي أحمد الشياح قُبَيل إعلان وقف إطلاق النار (فيديو)

استشهد الصحفي أحمد الشياح جراء قصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي لتكية خيرية في منطقة المواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وروى محمد عفانة صديق الصحفي أحمد الشياح للجزيرة مباشر، لحظات ما قبل استهداف صديقه الذي كان ينتظر إعلان وقف إطلاق النار، قائلًا: “قبل اغتياله كان عنده أعمال خيرية وإنسانية راح ينجزها قبل إعلان وقف إطلاق النار، لحتى يوثق لحظات الفرح في الهدنة”.

وأضاف عفانة: “تشهّد وهو يلتقط نفسه الأخير بين أيدينا، وهذا يدل على طيّب ممشاه وعمله الخيري”.

كما وصف الشهيد بأنه مناضل قام بنقل الحقيقة والواقع في غزة، وقال إن رسالته كانت تزعج الاحتلال، ولكنه كان يقوم بواجبه الوطني والأخلاقي والمهني.

وكشف عفانة أن الشياح كان قد تبنى مؤخرًا ابنة أخيه الناجية الوحيدة، بعد استشهد أبيها وكل عائلته، جراء قصف إسرائيلي.