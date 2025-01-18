“كانت تنتظر عودتي لإتمام زفافي”.. صحفي يفقد والدته قبل ساعات من وقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

يعيش المصور الصحفي، عامر السلطان، النازح من شمال قطاع غزة لمدينة دير البلح وسط القطاع، حالة من الحزن والحسرة الشديدين على فقدان والدته وعدد من أفراد عائلته بقصف إسرائيلي طال منزلهم قبل ساعات من دخول التهدئة في غزة حيز التنفيذ.

أوضح عامر للجزيرة مباشر، أنه لم ير أيًا من أفراد عائلته منذ 15 شهرًا، وأن آخر مرة التقى فيها والدته كانت صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023.

وقال “والدتي كانت دائمة القلق علي وتطالبني بأن أبتعد عن أماكن الخطر، لكنها اليوم رحلت ولا أهتم إن عدت إلى شمال القطاع أم بقيت نازح بوسطه”، متابعًا “كانت تنتظر عودتي لإتمام مراسم زفافي التي حالت الحرب دون إتمامها”.

استهداف متكرر

أشار عامر إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُستهدف بها عائلته ويُستشهد عدد من أفرادها، لافتًا إلى أن استشهاد عدد منهم، من قبل، بسبب النزوح دفعهم للإصرار على البقاء في المنزل تحت أي ظرف كان.

واستكمل “الآن لا فرحة لقد فقدت روحي وحياتي والأمل الذي أحيا من أجله، والاحتلال قصف المنزل لأنني صحفي أعمل على فضح جرائم الاحتلال، وهذه الجريمة تمت بدون سابق إنذار لعائلتي”.

وختم بالقول “التهدئة كانت بالنسبة لي كيوم العيد لأنني سأعود لوالدتي، لكن بعد استشهادها أشعر بأنني فقدت الروح والسند والقلب وكل شيء في حياتي”.