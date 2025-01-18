مؤسسات فلسطينية تصدر توجيهات وتحذيرات عشية وقف إطلاق النار في غزة

أصدرت مؤسسات وكيانات فلسطينية حكومية، السبت، بيانات بشأن مرحلة ما بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تضمنت توجيهات عامة للمواطنين وتحذيرات من أخطار العودة غير المنظمة.

الشرطة الفلسطينية: انتشار الأفراد فور سريان وقف إطلاق النار

وأعلنت المديرية العامة للشرطة الفلسطينية في بيان لها أن منتسبيها سيبدؤون بالانتشار فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في جميع محافظات قطاع غزة.

وقالت المديرية “سيبدأ منتسبو جهاز الشرطة بالانتشار فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في جميع محافظات قطاع غزة للقيام بواجبهم في خدمة المواطنين ومساندتهم وللمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة”.

ودعت المواطنين إلى الحذر والالتزام بموعد دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، مشددة على ضرورة الانتباه الشديد عند العودة إلى المنازل من وجود أجسام مشبوهة ومخلفات خطرة وقنابل غير منفجرة.

وزارة الصحة: خدمات طبية متاحة في رفح

أما وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد أصدرت تنويها للمواطنين في محافظة رفح بشأن إمكانية تلقي الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمواطنين تلقي الخدمات الصحية من خلال “المستشفى الميداني الإماراتي دوار العودة غرب رفح” و”مستشفى الصليب الأحمر الميداني شرق رفح”، مع إتاحة التحويل إلى مستشفيات أخرى مثل مجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي عند الحاجة.

الدفاع المدني: تحذيرات من أخطار العودة المبكرة

وفي السياق ذاته، حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، المواطنين من التوجه إلى محور “نتساريم” والاستعجال بالعودة إلى شمال قطاع غزة خوفا من مخلفات الحرب.

وقال بصل “90% من منازل شمال القطاع دُمرت بشكل كامل أو جزئي، والعودة إليها تشكل خطرا”، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد تدمير البنية التحتية في القطاع.

لجنة طوارئ محافظة رفح: “عدنا إلى قلعتنا الصامدة”

وجاء في بيان صادر عن لجنة طوارئ محافظة رفح “اليوم تبرد نار المحرقة الصهيونية، التي أفسدت حياتنا وأحرقت ديارنا دون توقف منذ 467 يوما، وكتب الله لنا عودة إلى رفح بعد 263 يوما من الإبادة والتدمير الممنهج لأحيائنا وأحلامنا”.

وأشادت اللجنة بصمود أهالي رفح، قائلة “لقد فاجأت رفح الجميع ببطولات أبنائها قادة وجندا، فسطروا أروع الملاحم الأسطورية التي سيخلدها التاريخ بمداد من نور”.

كما أكدت ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، ودعت المواطنين إلى تجنب الاقتراب من الأماكن الخطرة والابتعاد عن مخلفات الاحتلال، وحثت على عدم دخول المدارس والمستشفيات حتى إعادة تأهيلها.

وتأتي هذه البيانات والتوجيهات في وقت يترقب فيه سكان غزة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بعد 15 شهرا من العدوان الإسرائيلي الذي خلف دمارا هائلا وآلاف الضحايا.

وتعكس هذه التصريحات حجم التحديات التي تواجه السكان والسلطات الفلسطينية في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، من إعادة إعمار وتأهيل البنية التحتية إلى ضمان سلامة العائدين وسط مخلفات الحرب الخطرة.