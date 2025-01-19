“حط الطلقة ببيت النار.. إحنا رجالك يا سنوار”.. أطفال يهتفون للسنوار والضيف في احتفالات غزة (فيديو)

في مخيم الشاطئ، ومع بدء التوقيت المعلَن لسريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ووسط أجواء احتفالية وأهازيج فلسطينية، احتفل أطفال فلسطينيون مرددين التكبيرات والأناشيد الوطنية والحماسية.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر جانبًا من هذه الاحتفالات في منطقة مخيم الشاطئ بقطاع غزة، حيث ردد أطفال المخيم هتافات لقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيي السنوار، الذي استشهد في 16 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والقائد العسكري للحركة محمد الضيف.

“حط الطلقة ببيت النار.. إحنا رجالك يا سنوار”

“حط السيف قبال السيف.. إحنا رجال محمد ضيف”

“حط الطلقة ببيت النار.. إحنا رجالك يا سنوار”

“حط السيف قبال السيف.. إحنا رجال محمد ضيف”

بالتكبير والهتاف لرموز المقاومة.. أطفال مخيم الشاطئ في مدينة غزة يحتفلون مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/WaiI0yxMba — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2025

تكبيرات النصر

كما ردد المحتفلون تكبيرات النصر، وهم يجوبون شوارع المخيم.

“الله أكبر.. الله أكبر.. لا إله إلا الله”

“الله أكبر.. الله أكبر.. ولله الحمد”

وخلال الجولة، التقت الجزيرة مباشر أحد سكان المخيم الذي عبَّر عن فرحه وسعادته، قائلًا “نعم الآن تنزاح دموع الحزن، وتأتي دموع الفرح نصرة للشعب الفلسطيني. نحن في مخيم الشاطئ، مخيم الأبطال، مخيم الصمود، ننتظر رجوع أهلنا وأحبابنا. مخيم الشاطئ ينتظركم جميعًا”.