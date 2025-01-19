في أجواء احتفالية.. سكان غزة يوجهون رسائل إلى قادة المقاومة (فيديو)

مع دخول اتفاق التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة حيز التنفيذ، الذي تم برعاية قطر ومصر والولايات المتحدة بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة على القطاع، وجَّه مواطنون فلسطينيون من سكان القطاع رسالة تحية إلى فصائل المقاومة وقادتها، وإلى شعبهم الأبي.

وأكد المشاركون للجزيرة مباشر أن انتصار غزة لحظة لن ينساها التاريخ، وأن أموال سكان غزة ودماءهم وبيوتهم فداء للمقاومة، لافتين إلى أنهم شعب يتطلع للحرية، وأن اليوم كأنه يوم عيد بالنسبة لهم.

لقطات توثق عودة الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/Fzx7Vcftd1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2025

التحية للشهداء والجرحى

قال مصطفى صرصور، نازح من شمال قطاع غزة إلى مدينة دير البلح وسط القطاع، إن الشعب الفلسطيني يستحق الفرح بعد أشهر من المعاناة، وإن المقاومة الفلسطينية حققت انتصارًا على الاحتلال الإسرائيلي، وجعلت العالم شاهدًا على ما قامت به.

من جانبه، قال النازح حسن أبو الحاج إنه رغم تآمر العالم على غزة ومقاومتها فإنها تمكنت من الانتصار والصمود، مضيفًا “نحتفل بخروج الأسرى أمام العالم أجمع الذين تآمروا على القطاع الذي بقي صامدًا ولم يهتز، والتحية للشهداء والجرحى”.

“كلنا فداء للمقاومة”

قالت مروة البراوي، النازحة إلى وسط القطاع، إن العالم كله يفتخر بأهل غزة وصمودهم الأسطوري، وإن تحمُّلهم الظروف الصعبة من النزوح والتشرد كان سببًا رئيسيًّا في انتصار غزة والمقاومة الفلسطينية.

كما ذكر رائف العبادلة أن الفلسطينيين استقبلوا الخبر بتهليلات وتكبيرات العيد، وأن الفرحة تغمر الجميع رغم الخسائر والدمار، متابعًا “كلنا فداء للمقاومة وقادة المقاومة، وبيوتنا وأموالنا تحت تصرُّفهم، ونحن شعب نتوق للحرية”.