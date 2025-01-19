مع سريان وقف إطلاق النار.. إعادة انتشار الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة (فيديو)

قال الرائد أحمد وشاح، مدير شرطة المرور بالمحافظة الوسطى في غزة، للجزيرة مباشر، إن عملية انتشار لقوات الشرطة بدأت منذ الدقائق الأولى للموعد الذي كان مقررا لبدء تنفيذ وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف وشاح “بدأت عمليات الانتشار لدينا منذ الدقائق الأولى من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وقمنا بنشر قواتنا في كل الأماكن التي فيها ازدحام مروري، حيث تقوم بتنظيم الحالة المرورية، وضبط الحالة المرورية في الشارع، وبث الطمأنينة للناس، بعد هذه الحرب التي عانى منها الجميع”.

وعن تجهيزات إعادة هيكلة الشوارع بعد الدمار الكبير الذي جرى في أرجاء المحافظة الوسطى، ذكر وشاح ” نعمل على قدم وساق بالتنسيق مع جميع الهيات المحلية والمؤسسات ذات الصلة، لتجهيز وتأهيل كافة الطرق لإعادة استخدامها بشكل مناسب، لتعود الحياة بشكل تدريجي”.

مدير شرطة المرور بالمحافظة الوسطى بغزة للجزيرة مباشر: بدأنا الانتشار منذ الدقائق الأولى من سريان اتفاقية وقف إطلاق النار#الجزيرة_مباشر #فلسطين #غزة pic.twitter.com/Gko9rbckDf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 19, 2025

وقف إطلاق النار

كان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد أعلن، الأربعاء، 15 من يناير/كانون الثاني الجاري، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أن يبدأ سريان الاتفاق اليوم الأحد 19 من يناير.

ويتضمن الاتفاق ثلاث مراحل، تشتمل المرحلة الأولى ومدتها 42 يوما على وقف لإطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية خارج المناطق المكتظة بالسكان، وتبادل المحتجزين والأسرى، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليا إلى أماكن سكناهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقي العلاج.

بناءاً على التوافق بين أطراف الاتفاق والوسطاء سيبدأ وقف إطلاق النار في قطاع غزة في تمام الساعة ٨:٣٠ من صباح يوم الأحد ١٩ يناير بالتوقيت المحلي في غزة. ونوصي الأشقاء بأخذ الحيطة وممارسة أقصى درجات الحذر وانتظار التوجيهات من المصادر الرسمية. — د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 18, 2025

كما تتضمن المرحلة الأولى تكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وإعادة تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية والمخابز، وإدخال مستلزمات الدفاع المدني والوقود، وإدخال مستلزمات إيواء النازحين الذين فقدوا بيوتهم بسبب الحرب.