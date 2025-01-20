فلسطين|قطاع غزة

شاهد: الجزيرة مباشر داخل مقر استخدمته قوات الاحتلال في رفح جنوب غزة

مدة الفيديو 07 دقيقة 13 ثانية 07:13
20/1/2025

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر مشاهد كارثية من داخل منزل بمنطقة حي الشعوت بجنوب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود المصرية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة، كان يستخدمه الاحتلال مقرا عسكريا له.

يقع المنزل في المنطقة التي ما زال يصنفها جيش الاحتلال “حمراء”، وفق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، ويحظر على المواطنين الاقتراب منها.

بقايا مأكولات وكتابات على الجدران والحوائط، مخلفات جنود الاحتلال في أحد منازل رفح
بقايا مأكولات وكتابات على الجدران والحوائط، مخلفات جنود الاحتلال في أحد منازل رفح (الجزيرة مباشر)

خطط وكتابات وبقايا مأكولات

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر داخل المنزل عبارات وكتابات باللغة العبرية على الجدران، تتضمن تكليفات ومهام وطبيعة عمل جنود الاحتلال خلال الفترة التي أقاموا فيها بهذا المنزل.

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كما وثقت الكاميرا مشاهد قطع القماش التي كانت تُستخدَم ستائر، يضعها جنود جيش الاحتلال على النوافذ والأبواب، وهي شبيهة بما كانت تظهر في الإصدارات العسكرية لفصائل المقاومة.

وعرضت الكاميرا مشاهد لبقايا المأكولات والمشروبات والوجبات والخمور التي كان يستخدمها جنود الاحتلال، أثناء إقامتهم في المنزل.

جانب من الدمار الذي تم رصده من نافذة المنزل في رفح
جانب من الدمار الذي تم رصده من نافذة المنزل في رفح (الجزيرة مباشر)

كما وثقت الكاميرا مشاهد الدمار التي لحقت بمئات المنازل في المنطقة الجنوبية من رفح، التي تم محوها بشكل شبه كامل، وأصبح ما بقي منها هياكل غير صالحة للحياة.

وأظهرت لقطات أبراجا عسكرية إسرائيلية ورافعات في أجزاء من محور فيلادلفيا جنوبي مدينة رفح.

كما رصدت اللقطات مشاهد للجانب المصري من محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، والحواجز التي أقامها جيش الاحتلال على الحدود بين الجانبين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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