شاهد: فلسطينية تحتضن جمجمة ابنها في رفح

بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، عثرت امرأة فلسطينية على رفات ابنها بالقرب من جامع عمر بن الخطاب شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بعد عودة النازحين إلى المنطقة.

وكان الابن قد ذهب لتفقُّد منزل العائلة في رفح قبل استهدافه. وبعد تمكُّن السكان من العودة إلى المدينة، بحثت الأم عن ابنها، فوجدت بقايا عظام رأسه في الموقع المذكور، حسب ما تداوله ناشطون على مواقع التواصل.

وبدأ كثير من الفلسطينيين الذين أنهكتهم الحرب في قطاع غزة بالعودة إلى أطلال منازلهم مشيًا أو على متن عربات بسيطة، وذلك في اليوم الثالث لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، وقد صدمهم مشهد الدمار الكامل، والشهداء الذين تحت الركام ولم يُدفنوا.

وذكرت السلطات الصحية في غزة أن أكثر من 47 ألف شخص استشهدوا في العدوان، وأنه من المحتمل وجود رفات آلاف آخرين تحت الأنقاض.

وقال الدفاع المدني في القطاع، الثلاثاء، إن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن جثث مدفونة تحت أنقاض المنازل أو على جوانب الطرق، وقد عثروا على 150 جثة على الأقل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور صادمة لجثث متحللة.