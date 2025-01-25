“تبة النويري”.. محطة الأمل الأخيرة لعودة نازحي قطاع غزة إلى الشمال (فيديو)

بدأ النازحون في جنوب قطاع غزة ووسطه بنصب خيامهم في منطقة “النويري” غرب مخيم النصيرات التي تعد أقرب نقطة لحاجز نتساريم، استعدادًا لعودتهم خلال الساعات المقبلة لمدينة غزة ومناطق شمال القطاع بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني.

وفكك النازحون خيامهم التي نصبوها خلال فترات النزوح الصعبة، في جنوب القطاع ووسطه.

وقال النازح خميس السودة، للجزيرة مباشر، إنه جاء من منطقة نزوحه في خان يونس جنوب قطاع غزة إلى منطقة “النويري” حتى يتمكن من العودة إلى غزة حتى لو كان منزله مقصوفًا ومدمرًا.

أول الواصلين

وقال النازح إيهاب حمودة، إنه يريد أن يكون أول الواصلين إلى الشمال، معبرا عن شوقه الشديد لمنطقته التي تربى فيها، كما أشار إلى أنه سيضطر إلى عدم اصطحاب أي من متعلقاته الشخصية لأنه يتوقع أن يمنعه جيش الاحتلال الإسرائيلي من العبور حاملًا أغراضه.

“آخر خُبز وآخر طبخة”

أما النازح محمد أبو عيطة فقد ذكر أنه “يخبز احتياجاته من الخبز للمرة الأخيرة” عند منطقة “النويري”، وأن الخَبْز التالي سيكون في مدينة غزة.

“مشيا على الأقدام”.. شرطة غزة تبدأ تنظيم عودة النازحين إلى شمال القطاع (فيديو)https://t.co/EvJf32WJn3 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 25, 2025

تبة النويري

تتمتع منطقة “النويري” بخصوصية نظرًا لارتفاعها، كونها تطل على مناطق المغراقة والزهراء، التي تتمركز فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند حاجز “نتساريم” منذ بدأ الاحتلال عدوانه البري على قطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.