“مشيا على الأقدام”.. شرطة غزة تبدأ تنظيم عودة النازحين إلى شمال القطاع (فيديو)

بدأت أجهزة الشرطة الفلسطينية في جنوب قطاع غزة تنظيم حركة عودة النازحين إلى مدينة غزة ومناطق شمال القطاع، حيث يتجمع النازحون في منطقة “تبة النويري” غرب مخيم النصيرات، استعدادًا لعودتهم خلال الساعات المقبلة.

و”تبة النويري” هي أقرب نقطة لحاجز “نتساريم” الذي أقامته قوات الاحتلال الإسرائيلي لفصل الشمال عن المنطقة الوسطى والجنوب من قطاع غزة.

مشيًا على الأقدام

وقال العقيد سفيان أبو شرارة، مدير مركز شرطة النصيرات، للجزيرة مباشر: “الآن نحن متواجدون في شارع الرشيد في نقطة تبة النويري. قمنا بنصب العديد من الحواجز على شارع الرشيد وشارع صلاح الدين”.

وأوضح أبو شرارة أن: “الهدف من هذه الحواجز هو منع مرور المواطنين وخصوصا بالسيارات والدراجات والكارات [العربات الكارو] خشية استهداف الاحتلال الغاشم للمواطنين أثناء مرورهم. التعليمات صادرة من وزارة الداخلية بعدم مرور المواطنين إلا مشيًا على الأقدام من خلال شارع الرشيد”.

مراعاة التعليمات

بشأن موعد عودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة، قال أبو شرارة: “ننتظر تعليمات الأمن الوطني ووزارة الداخلية في هذا الصدد، وغالبًا غدًا صباحًا (الأحد) إن شاء الله سيكون هناك دخول المواطنين من خلال هذا الشارع”.

وأكد المسؤول الفلسطيني أن الترتيبات مستمرة في منطقة “تبة النويري”، مشيرًا إلى أنهم يتلقون التعليمات بشكل مستمر لما يجب عمله.

ودعا أبو شرارة المواطنين إلى الالتزام بتعليمات وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال هذه الأيام عبر مكتب الإعلام الحكومي، مشددًا على أهمية الوعي والتعاون من قِبل المواطنين.