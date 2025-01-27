“رسائل النصر”.. صور تذكارية مع مقاتلي المقاومة أثناء تدفق العائدين إلى شمال غزة (شاهد)

رصدت كاميرا الجزيرة مباشر، مشاهد للمواطنين والنازحين الفلسطينيين العائدين إلى مناطق شمال غزة، وهم يلتقطون صورًا مع عناصر المقاومة في شارع البحر جنوب محور نتساريم الفاصل بين شمال القطاع وجنوبه، ويوجهون رسائل التحية والتهنئة إليهم أثناء مواصلتهم المسير والعودة.

وأثناء الجولة التي قام بها مراسل الجزيرة مباشر، أشاد المواطنون بالمقاومة وجنودها، وما قامت به من دور في الدفاع عن غزة، وتحقيق أمل العودة إلى مناطقهم التي هُجِّروا منها.

الأطفال يتصدرون المشهد

واقترب أحد الأطفال من مقاتلي المقاومة، وقام بالتحية وسط تفاعل إيجابي من جندي قام بتقبيل رأس الطفل، والتقاط الصور معه.

كما اقترب طفل آخر من أحد الجنود، وطلب منه حمل سلاحه، واستجاب له الجندي، رافعًا شارة النصر في الوقت الذي حمل فيه الطفل السلاح.

وقالت مواطنة نازحة إنها خرجت من منطقة المواصي وقطعت 7 كيلومترات مشيًا على أقدامها، وتحتاج إلى مثلها حتى تصل إلى بيتها في شمال غزة.

أجواء الأمل

وتابعت كاميرا الجزيرة مباشر، حركة المواطنين أثناء عودتهم، ومشاعرهم التي امتزجت فيها الفرحة بالأمل، وسط أجواء من السعادة سيطرت على الجميع رغم المعاناة التي مروا بها على مدار 15 شهرًا، منذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمّرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتأتي عودة الأهالي من جنوب قطاع غزة إلى شماله، عبر محور نتساريم، تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني الجاري، وتمتد مرحلته الأولى 42 يومًا.

وبدأ آلاف النازحين الفلسطينيين، صباح اليوم الاثنين، العودة إلى مدينة غزة وشمال القطاع، بعد أن هجّرهم جيش الاحتلال قسرًا من منازلهم جراء الحرب.

ومساء الأحد، أعلنت قطر تفاهمات جديدة بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل تتم بموجبها عودة نازحي قطاع غزة بدءًا من صباح الاثنين، مقابل تسليم الأسيرة أربيل يهود وآخرين خلال الأيام المقبلة.