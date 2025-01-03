“نشعر بألمهم”.. الحاخام فيلدمان يوضح أسباب تضامن آلاف اليهود مع الفلسطينيين (فيديو)

خلال المؤتمر السنوي للمسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية الذي تنظمه جمعية المسلمين الأمريكيين (ماس) في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي، التقت الجزيرة مباشر مع الحاخام اليهودي ديفيد فيلدمان الذي أوضح أسباب تضامن شريحة كبيرة من اليهود مع الفلسطينيين.

وقال فيلدمان، الذي ارتدى الكوفية الفلسطينية خلال المؤتمر: “نقف جنبا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني المضطهد لأننا بشر ونعلم ما يحدث، والتقينا هنا بأناس تأثروا من هذه الإبادة وهذا الاحتلال، ونلتقي بأناس مثلهم طوال الوقت ونعلم ما هي المعاناة التي يمرون بها”، مشيرا إلى “الهولوكوست”.

وأضاف فيلدمان الذي ينشط في منظمة (يهود متحدون ضد الصهيونية): “لا نستخدم تاريخنا هذا (إبادة اليهود) لتبرير ارتكاب الجرائم على الآخرين، بل على النقيض من ذلك لأننا نعلم هذا الشعور لا نرغب برؤية هذا الشيء يحدث لأي أحد، خصوصا عندما يتم هذا الأمر باسمنا”.

الخوف من الاغتيال والتعذيب

وحول موقف باقي التيارات اليهودية من الإبادة التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، قال فيلدمان: “إن من واجبنا كيهود أكثر من أي أحد آخر أن نقف وندين ما يحدث وأن نتضامن مع الفلسطينيين، ونهدف إلى جعل المزيد من اليهود يعترضون على هذه الجرائم، ولكن ليس جميعهم لديهم الشجاعة الكافية بسبب الضغوط التي تمارس عليهم”.

وأشار ديفيد إلى الترهيب الذي تمارسه سلطات الاحتلال على شريحة من اليهود الذين يعترضون على النظام الصهيوني، مضيفا: “مؤخرًا العالم بدأ يشاهد ما يحدث لهؤلاء الذين إذا صمتوا سيكونون بخير، ولكن إذا قرروا رفع صوتهم ضد النظام الصهيوني يتعرضون للاغتيال والتعذيب، وتمارس عليهم المضايقات في إسرائيل، وهذا ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية فعلًا”.