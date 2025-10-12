“سوبرمان” يقتحم الملعب برسالة لغزة.. والنرويج تهزم إسرائيل بـ”خماسية” (فيديو)

استعرض برنامج (هاشتاج) على الجزيرة مباشر التفاعلات التي صاحبت مباراة تصفيات كأس العالم لكرة القدم بين النرويج وإسرائيل في العاصمة النرويجية أوسلو.

حيث شهدت المباراة احتجاجات واسعة في الشوارع وداخل الملعب، رفضا للتطبيع الرياضي مع منتخب دولة “متهمة بارتكاب إبادة”، بالإضافة إلى هزيمة إسرائيل بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

احتجاجات داخل وخارج الملعب

رغم دعوة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إلى الهدوء، كانت أصوات المحتجين في أوسلو تدعو إلى فرض عقوبات على المنتخب الإسرائيلي. وقد شملت الاحتجاجات مظاهر لافتة.

فقد اقتحم أحد المشجعين أرضية الملعب وهو يرتدي قميص “سوبرمان” مكتوب عليه عبارة “الحرية لغزة“، في صورة حظيت برواج واسع قبل أن يقتاده الأمن خارج الملعب.

“دعوا الأطفال يعيشون”

ورغم الإجراءات الأمنية المشددة والسماح لـ 3000 مشجع فقط بالدخول، رُفع داخل الملعب علم فلسطيني ضخم جداً بجواره لافتة تحمل عبارة “دعوا الأطفال يعيشون”.

وأعلنت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم أن عائدات المباراة سوف تذهب إلى الجمعيات الإنسانية التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني في غزة.

هزيمة مدوية وسخرية واسعة

شهدت المباراة خسارة إسرائيلية مدوية بنتيجة خمسة أهداف مقابل لا شيء (5-0)، وهو ما أثار سخرية واسعة بين المدونين على المنصات الرقمية.

وسخر مدونون من ضعف “القبة الحديدية” للمنتخب الإسرائيلي، مشيرين إلى أن لاعبين إسرائيليين أحرزا هدفين في مرمى فريقهم (بالخطأ في مرماهم).

قال المحلل السياسي تريتا بارسي إن “لاعبي إسرائيل استقبلتهم أعلام فلسطينية ضخمة وخارج الملعب مظاهرات كبيرة احتجاجاً على سماح إسرائيل بالمشاركة”، مضيفا أن روسيا طُردت من المنافسات لأسباب أقل بكثير مما فعلته إسرائيل.

وقال حساب آخر ساخرا إن “الفيفا ترى أن إسرائيل صارت كريهة لدرجة أنهم لا يحتاجون حتى إلى حظرها، لأنهم ببساطة لن يتأهلوا، وهكذا يمكنهم الاستمرار في الادعاء بأنهم محايدون”.

وعلق مارتن دانداك بأن النرويج “فعلت ما لم تفعله الفيفا، فازت على إسرائيل 5-0 وأقصتها فعليا من المونديال… لقد تحقق قدر من العدالة، وانتهى حلم مرتكبي المجازر”.