بلدية غزة تبدأ فتح الشوارع وسط دمار اجتاح 90% من البنية التحتية

مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يومه الرابع تواصل بلدية غزة، بالتعاون مع الهيئة العربية الدولية لإعادة الإعمار في فلسطين، جهودها المكثفة لفتح الشوارع وإزالة الركام في مختلف أنحاء المدينة، بهدف تمكين المواطنين من العودة إلى مناطق سكناهم وتسهيل حركة سيارات الطوارئ والإسعاف.

وأوضحت البلدية أنها تعمل حاليا في 20 شارعا يمكن الوصول إليها في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن الظروف الميدانية ما زالت قائمة في بعض المناطق، حيث لا تستطيع طواقم البلدية الوصول إليها.

دمار هائل وسنوات من الإعمار

وأكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن الدمار طال أكثر من 90% من البنية التحتية المدنية و300 ألف وحدة سكنية.

وبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 22 و23 سبتمبر/أيلول الماضي، تبيَّن أن نحو 83% من المباني في مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت كليًّا.

وقد قدرت منظمة الصحة العالمية، تكاليف إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة بأكثر من 7 مليارات دولار.