إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اقتحامات إسرائيلية متزامنة في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، مساء الاثنين، جراء اقتحامات متفرقة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة بمدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) عن مصادر محلية أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال تمركزت في حارة السلام داخل المخيم، واقتحمت منزل الأسير المحرر صابر مسالمة، الذي أُفرج عنه اليوم في إطار صفقة تبادل الأسرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

للمرة الثالثة خلال اليوم.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت أمر، شمال الخليل. pic.twitter.com/5gNbhnkzog — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2025

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والصوت، وأجبرت المواطنين الذين حضروا لتهنئة الأسير على مغادرة المكان، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عند المدخل الرئيسي للمخيم.

وفي سياق متصل، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق وجروح إثر إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة داخل خيمة استقبال الأسرى المحررين في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، بحسب “وفا”، التي أشارت إلى أن أطفالا ومسنين فقدوا الوعي جراء استنشاق الغاز، مما أحدث حالة من الهلع في صفوف الحضور.

وأضافت الوكالة أن اثنين من المصابين نُقلا إلى المستشفى بسبب إصابتهما بجروح واختناق شديد رغم تقديم الإسعافات الأولية لهما من قِبل طواقم الإسعاف، بينما تلقى آخرون العلاج في مركز الأمل الطبي بالبلدة.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة اليامون، غرب جنين. pic.twitter.com/7wTYZBVKb9 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 13, 2025

وفي شمالي الضفة، أفادت “وفا” بإصابة فلسطيني واعتقال آخر خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وأطلقت الرصاص الحي، في حين دهست مركبة عسكرية شابا (19 عاما) مما أدى إلى إصابته برضوض نُقل على إثرها إلى المستشفى، كما اعتقلت الشاب غيث أحمد غزال (19 عاما) خلال الاقتحام ذاته.

يشار إلى أن حصيلة الضحايا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ارتفعت إلى أكثر من 1051 شهيدا ونحو 10 آلاف و300 مصاب، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل، وفق معطيات رسمية فلسطينية، وذلك تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.