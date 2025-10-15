سرايا القدس تعلن تفجير عبوة ناسفة بناقلة جند إسرائيلية من نوع “نمر” جنوبي طوباس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء أن كتيبة طوباس نفذت عملية استهداف ناجحة فجر اليوم، حيث تمكن مقاتلوها من سرية طمون من تفجير عبوة ناسفة أرضية في ناقلة جند عسكرية من نوع “نمر” عند محور رأس المطلة جنوبي طوباس بالضفة الغربية.

وأكدت الكتيبة تحقيق إصابات مؤكدة في الناقلة الإسرائيلية، مشيرة إلى أن مقاتليها رصدوا قيام قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات إجلاء من المكان بعد وقوع الاستهداف.

وتأتي هذه العملية في سياق تصاعد المواجهات في الضفة الغربية، وتؤكد الكتيبة من خلالها استمرار نشاطها القتالي رغم الظروف الميدانية، وهو ما دفع قوات الاحتلال لتنفيذ إجراءات إجلاء فورية في المنطقة المستهدفة.

في غضون ذلك أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة طوباس.

وأوضح نادي الأسير في طوباس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أمين بسام سعيد البزور (27 عاما) بعد استدعائه للمقابلة في معسكر سالم قرب جنين.