كسروا 4 من أضلاعه وفقد الوعي.. نادي الأسير: اعتداء وحشي على مروان البرغوثي في سجون إسرائيل

كشف مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني، اليوم الأربعاء، تفاصيل اعتداء جسدي وحشي تعرض له القيادي في حركة فتح الأسير مروان البرغوثي منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى في بيان، تعرض البرغوثي لاعتداء عنيف من قبل وحدة “نحشون” الإسرائيلية أثناء نقله من سجن ريمون إلى سجن مجدو، مشيرا إلى أن 8 أفراد من الوحدة الإسرائيلية شاركوا في الاعتداء المباشر عليه.

وأسفر الاعتداء عن إصابات خطيرة للبرغوثي، حيث فقد الوعي نتيجة التعذيب الجسدي، وكُسرت 4 من أضلاعه.

ورفضت إسرائيل هذا الأسبوع إطلاق سراح البرغوثي ضمن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل الإفراج عن معتقلين فلسطينيين.

لماذا الإصرار الإسرائيلي على سجنه؟

ويعد مروان البرغوثي من أبرز القيادات في حركة فتح، ويقضي منذ عام 2002 عقوبة السجن المؤبد 5 مرات إضافة إلى 40 عاما داخل السجون الإسرائيلية. وتتهمه إسرائيل بتأسيس كتائب شهداء الأقصى، التي نشطت خلال انتفاضة الأقصى الثانية، كما حمّلته المسؤولية عن عمليات نفّذتها مجموعات مسلحة محسوبة على فتح، أفضت إلى سقوط قتلى وجرحى إسرائيليين.

وشارك البرغوثي في الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987، وكان من الوجوه البارزة خلال انتفاضة عام 2000. تعرض للاعتقال والإبعاد مرات عدة، ونجا من محاولات اغتيال إسرائيلية.

وبعد أكثر من عقدين وراء القضبان، يظل اسمه مطروحا باعتباره شخصية قادرة على توحيد الصف الفلسطيني.