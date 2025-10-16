فلسطين|قطاع غزة

“طريق لمعالجة الصدمة”: الأونروا تدعو لاستئناف تعليم 660 ألف طفل في غزة

طفل فلسطيني نازح ينظر من خلال غطاء مصنوع من البطانيات أثناء لجوئه إلى مدرسة تديرها الأونروا،
طفل فلسطيني نازح ينظر من خلال غطاء مصنوع من البطانيات أثناء لجوئه إلى مدرسة تديرها الأونروا (رويترز)
Published On 16/10/2025
|
آخر تحديث: 11:19 AM (توقيت مكة)

حفظ

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، أن استئناف تعليم الأطفال في قطاع غزة يمثل أولوية قصوى للمنظمة الأممية.

يأتي هذا الإعلان في ظل استمرار بقاء الأطفال في غزة خارج مدارسهم للعام الثالث على التوالي، منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

أولوية “استئناف التعلم” لمعالجة الصدمة

وأكدت مديرة العلاقات الخارجية والاتصالات في الأونروا، تمارا الرفاعي، أن الأولوية القصوى بالنسبة للوكالة هي “التعليم للأطفال واستئناف التعلم”.

وشددت الرفاعي على أن هذه الأولوية لا تتعلق بالتعليم في حد ذاته فحسب، بل هي “أيضا كطريقة لمعالجة الصدمة التي تعرض لها 660 ألف طفل في سن المدرسة في غزة”.

وتؤكد الأونروا، بصفتها أكبر منظمة إنسانية في القطاع، على وقوفها التام لدعم هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على البدء في الشفاء من هذه الصدمة العميقة.

طفل فلسطيني يقف وسط الأنقاض في مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها النازحون،
طفل فلسطيني يقف وسط الأنقاض في مدرسة تابعة للأمم المتحدة لجأ إليها النازحون (رويترز)

وكان اتفاق وقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية وتركية، بعد حرب استمرت عامين بين إسرائيل وفصائل المقاومة في غزة.

ويتضمن الاتفاق ترتيبات أمنية وإنسانية متبادلة، من بينها تبادل الأسرى والجثامين وإدخال المساعدات والوقود إلى القطاع، مع التزام الأطراف بوقف العمليات العسكرية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة، خلّفت 67 ألفا و938 شهيدا، و170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463  فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان