حكومة غزة: نعيش وسط “انهيار شبه تام” ونحتاج موقفا دوليا جادا لإنقاذ القطاع

حذّر مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، ، اليوم الخميس، من استمرار تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكداً أن توقف الأعمال القتالية لم ينه المأساة التي يعيشها السكان.

وكتب الثوابتة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن الحياة في غزة تسير وسط انهيار شبه تام في المقومات الأساسية.

وشمل هذا الانهيار قطاعات حيوية متعددة، على رأسها المقومات الإغاثية والصحية والدوائية، إضافة إلى الأوضاع الإيوائية والتعليمية.

موقف عربي ودولي جاد

ودعا مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إلى تحرك عاجل، مؤكداً أن غزة لا تحتاج إلى تعاطف مؤقت، بل تتطلب موقفا عربيا ودوليا جادا ومسؤولا لإنقاذها من معاناة إنسانية غير مسبوقة.

وفي وقت سابق اليوم رفض الجيش الإسرائيلي الإعلان عن موعد فتح معبر رفح مؤكدا أن الاستعدادات لفتح المعبر أمام حركة الأفراد لا تزال مستمرة بالتنسيق مع مصر، مشيرا إلى أنه “سيتم في مرحلة لاحقة”.

حجم الدمار “مخيف”

والسبت الماضي أكد رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، أن حجم الدمار الذي تركته القوات الإسرائيلية كبير جدا و”مخيف”، على حد تعبيره.

وشدد على أن الحاجة باتت ماسة إلى توفير 100 ألف وحدة سكنية على الأقل بشكل عاجل خلال الأشهر القليلة.

وبحسب أحدث بيانات الأمم المتحدة المستندة إلى صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 22 و23 سبتمبر/أيلول الماضي، تبيَّن أن نحو 83 بالمئة من المباني في مدينة غزة قد تضررت، من بينها نحو 17 ألفا و734 مبنى دُمّرت كليًّا.

وقد قدرت منظمة الصحة العالمية، تكاليف إعادة إعمار القطاع الصحي في قطاع غزة بأكثر من 7 مليارات دولار.