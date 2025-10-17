برنامج الأغذية العالمي: نحتاج إلى أشهر للتغلب على المجاعة في غزة وعلينا أن نتحرك بسرعة (فيديو)

أكدت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، عبير عطيفة، اليوم الجمعة، أن البرنامج يمتلك الغذاء الكافي لإطعام سكان قطاع غزة لمدة 3 أشهر، لكن التحدي الأكبر يتمثل في التغلب على المعوقات اللوجستية والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في شمال القطاع الذي يعاني من أسوأ مستويات سوء التغذية.

وأوضحت عبير أن هناك مؤشرات إيجابية على الأرض، حيث تمكن البرنامج من استخدام معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، وبدأ بتفادي الازدحام باستخدام طرقات جديدة. ومنذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، وصل قرابة 2800 طن من المساعدات عبر 230 شاحنة.

ويبلغ المعدل اليومي الحالي حوالي 560 طنا من الغذاء يوميا، لكن هذا المعدل “لا يزال دون المطلوب” لمكافحة المجاعة، حيث يطمح البرنامج إلى إدخال ما بين 80 إلى 100 شاحنة يوميا، مؤكدة أن الإسراع في الإدخال ينقذ مزيدا من الأرواح.

وأكدت عبير عطيفة أن هناك حاجة للعمل لأشهر عدة للتغلب على المجاعة التي تشهدها غزة. وأضافت “علينا أن نتحرك بسرعة لأن الأطفال والنساء في غزة يواجهون حالة سوء تغذية وانعدام أمن غذائي منذ أشهر”.

أزمة المعابر الشمالية

أوضحت عبير عطيفة أن التحدي الأكبر يكمن في استمرار إغلاق المعابر الشمالية مثل إيريز وزكيم، وهو ما يقيد الوصول إلى المناطق الأكثر حرمانا، بما في ذلك مدينة غزة وشمال القطاع، مشيرة إلى أن فرق البرنامج تعمل حاليا مع الأمم المتحدة لنزع الألغام تمهيدا لفتح هذين المعبرين. وأكدت أن إغلاق الطرق وتدمير البنية التحتية يعيق حركة النقل بشكل كبير، كما طالبت بزيادة القدرات الاستيعابية على المعابر لسرعة فحص الشاحنات.

إنجازات البرنامج وأولوياته

وفي سياق الأولويات، أشارت إلى أن بدء توزيع الإمدادات الغذائية في مدينة غزة يعد “إنجازا مرحليا مهما”، كونها تشهد المستوى الأعلى من سوء التغذية، وتعمل جهود البرنامج على زيادة نقاط التوزيع من 5 إلى 145 نقطة توزيع، والتركيز على إعادة تشغيل المخابز لرفع عددها إلى 30 مخبزا لتعطي “مؤشرا على عودة الحياة”، كما بدأ البرنامج بتوزيع الحصص الجاهزة للأكل والدفعات الرقمية لمساعدة العائلات التي تعود إلى منازلها المدمرة.