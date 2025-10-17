داخلية غزة توجه رسالة للعائلات والعشائر وتتوعد عملاء الاحتلال
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بياناً، اليوم الجمعة أشادت خلاله بـ”حالة الإجماع الوطني والشعبي” على رفض الفوضى والفلتان الأمني، وذلك في سبيل استعادة الأمن والنظام بعد عامين كاملين من الحرب.
ووجهت الوزارة تحية لما وصفته بـ”المواقف الأصيلة” التي صدرت عن العائلات والعشائر والفصائل والقوى الوطنية التي أكدت على هذا الرفض.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4الاحتلال يخيّر سكان غزة بين الخيانة أو الإبادة.. عائلة بكر تدفع ثمن الرفض والمقاومة تعلق (فيديو)
- list 2 of 4ردا على الاحتلال.. “أمن المقاومة” يوضح حقيقة اشتباكات خان يونس ويتوعد العصابات
- list 3 of 4عشائر فلسطينية: رفع الغطاء عن “مهددي الأمن” في غزة
- list 4 of 4فصائل المقاومة الفلسطينية تعلن موقفها من الحملة الأمنية في غزة
توعد عملاء الاحتلال
وإلى جانب تثمينها للإجماع الوطني، توعدت وزارة الداخلية بإنهاء وجود كل من يعمل على ضرب السلم الأهلي، حيث أكدت أن “عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى والفلتان لن يكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني، وإن هذه الشرذمة مصيرها الفناء والزوال السريع”.
وشددت الوزارة على أن “ارتباط حفنة مارقة بالاحتلال وتعاونهم معه لا يعيب الشعب الفلسطيني أو عوائله الكريمة”، وأن هذه “الشرذمة ستبقى معزولة وطنياً ومجتمعياً”.
تعاون مع العائلات والعشائر والفصائل
وأشارت الوزارة إلى أنها على تواصل وتعاون وثيق مع كل العائلات والعشائر وفصائل الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الجميع “على خط واحد في سبيل استعادة الأمن والنظام والتخفيف من معاناة شعبنا المكلوم”.
كما ثمنت الوزارة قيام العائلات برفع الغطاء العائلي والعشائري عن “كل من يتساوق مع الاحتلال في مخططاته”، مؤكدة أن وزارة الداخلية “ستواصل القيام بواجبها وفق القانون وبتضافر الجهود من شرائح المجتمع كافة”.