داخلية غزة توجه رسالة للعائلات والعشائر وتتوعد عملاء الاحتلال

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة بيانا، اليوم الجمعة، أشادت خلاله بـ”حالة الإجماع الوطني والشعبي” على رفض الفوضى والفلتان الأمني، وذلك في سبيل استعادة الأمن والنظام بعد عامين كاملين من الحرب.

ووجهت الوزارة تحية لما وصفته بـ”المواقف الأصيلة” التي صدرت عن العائلات والعشائر والفصائل والقوى الوطنية التي أكدت هذا الرفض.

توعد عملاء الاحتلال

وإلى جانب تثمينها للإجماع الوطني، توعدت وزارة الداخلية بإنهاء وجود كل من يعمل على ضرب السلم الأهلي، حيث أكدت أن “عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى والفلتان لن يكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني، وإن هذه الشرذمة مصيرها الفناء والزوال السريع”.

وشددت الوزارة على أن “ارتباط حفنة مارقة بالاحتلال وتعاونهم معه لا يعيب الشعب الفلسطيني أو عوائله الكريمة”، وأن هذه “الشرذمة ستبقى معزولة وطنيا ومجتمعيا”.

تعاون مع العائلات والعشائر والفصائل

وأشارت الوزارة إلى أنها على تواصل وتعاون وثيق مع كل العائلات والعشائر وفصائل الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن الجميع “على خط واحد في سبيل استعادة الأمن والنظام والتخفيف من معاناة شعبنا المكلوم”.

كما ثمنت الوزارة قيام العائلات برفع الغطاء العائلي والعشائري عن “كل من يتساوق مع الاحتلال في مخططاته”، مؤكدة أن وزارة الداخلية “ستواصل القيام بواجبها وفق القانون وبتضافر الجهود من شرائح المجتمع كافة”.