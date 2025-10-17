واشنطن بوست: غوغل ترفض إزالة إعلانات إسرائيلية تنفي المجاعة في غزة

أثارت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية جدلا واسعا بعدما كشفت عن قرار شركة غوغل، المالكة لمنصة يوتيوب، رفض إزالة حملة إعلانية مدفوعة من الحكومة الإسرائيلية، رغم تلقيها شكاوى واسعة تفيد بنشر معلومات مضللة حول المجاعة في قطاع غزة.

الحملة الإسرائيلية ورد جوجل

في أغسطس/أب الماضي، وبعد يومين فقط من إعلان الأمم المتحدة عن مجاعة متسارعة في غزة، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية فيديو على يوتيوب يزعم العكس، إذ يظهر سوقاً مليئا بالفواكه والخضروات، ضمن حملة إعلانات مدفوعة تركز على نفي وقوع المجاعة.

بالرغم من تلقي غوغل عدداً كبيراً من الشكاوى من جهات حكومية ومستخدمين تتهم الحملة بنشر معلومات مضللة، إلا أن الشركة قررت أن الحملة الإعلامية الإسرائيلية لا تنتهك سياساتها. وكشف بريد داخلي اطلعت عليه واشنطن بوست أن موظفي غوغل تلقوا توجيهات بأن أي إعلانات مستقبلية مماثلة من الحكومة الإسرائيلية حول الطعام أو المجاعة في غزة ليست مخالفة لسياسة الشركة.

ردود فعل واسعة واتهامات بالتواطؤ

وصف المدونون والمستخدمون قرار غوغل بأنه “تواطؤ” في نشر “بروباغندا الإبادة الجماعية”، معتبرين أن آثار المجاعة لا تزال بارزة على أجساد الفلسطينيين، وأن المحاولات الإسرائيلية لنفيها تأتي عبر قنواتها الرسمية وحملات “بروباغندا واسعة”.

وكتبت الأكاديمية عسل رعد: “بعبارات أخرى، غوغل متواطئة عن علم في نشر بروباغندا الإبادة الجماعية”.

وأشار الصحفي غلين غرين والد، ساخراً إلى أن الخبر السار لإسرائيل هو أنها “لن تضطر لدفع تكاليف مثل هذه الإعلانات الدعائية في المستقبل، إذ اشترى عملاؤهم [الإسرائيليون] شبكات سي بي إس. و بارامونت، ومنصة تيك توك، وهم على وشك شراء وارنر براذرز، و سي. إن إن”.

وانتقد بريان فاندرليب دور جماعات الضغط قائلا “غوغل عديمة القيمة وتخضع لسيطرة اللوبيات الإسرائيلية. تفضلوا اشتروا كل وسائل الإعلام وكذبوا قدر ما تشاؤون، ما رأيناه لن يمحى من الذاكرة”. كما أشار إلى أن هذه الحملات الدعائية تعكس حالة من اليأس لدى الجانب الإسرائيلي لنفي ما يراه العالم، في ظل صمت سياسي تجاه هذا “التدخل”.