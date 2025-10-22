حكومة غزة تدعو لتحقيق دولي عاجل في آثار التعذيب والشنق والرصاص بجثامين شهداء أفرج عنها الاحتلال (فيديو)

وجّه مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الأربعاء، دعوة عاجلة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، على خلفية النتائج الصادمة التي كشفت عنها الفحوصات الطبية لجثامين الشهداء الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال مؤخراً.

وأكد المكتب أن هذه الفحوصات توثق ارتكاب الاحتلال لانتهاكات بشعة وممنهجة ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

توثيق “الشنق والإعدام المتعمد” و”التعذيب الممنهج”

أعلن إسماعيل الثوابتة، المتحدث باسم المكتب الإعلامي الحكومي، عن تفاصيل مروعة بشأن الجرائم المرتكبة بحق الشهداء الأسرى، مؤكداً في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الفحوصات كشفت أن “الكثير من جثامين الشهداء الأسرى تظهر عليها علامات الشنق وإطلاق الرصاص في حالات إعدام متعمدة من الاحتلال”.

وشدد الثوابتةعلى أن الفحوصات تؤكد أن الاحتلال ارتكب “جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج بحق عدد كبير من الأسرى”، وأن كثيرا من جثامين الشهداء تظهر عليها علامات واضحة على التعذيب”. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “انتهاكات بشعة” بحق هؤلاء الشهداء.

دعوة دولية ومحاسبة قادة الاحتلال

وأطلق مكتب الإعلام الحكومي نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي مطالبا “بتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا”.

وحمّل المكتب المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الوحشية لـ”الاحتلال والدول التي انخرطت في الإبادة الجماعية”.