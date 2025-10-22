غزة.. استلام جثامين 30 شهيدا ودفن 54 مجهولي الهوية (فيديو)

وصلت جثامين 30 شهيداً، اليوم الأربعاء، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ضمن الدفعة السابعة من جثامين الأسرى الشهداء المفرج عنهم من قبل الاحتلال.

وفي وقت سابق اليوم أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول الدفعة السابعة من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن اتفاق التبادل. وقد جرت عملية الاستلام عبر معبر كوسوفيم، حيث دخلت سيارات الصليب الأحمر لاستلام الدفعة الجديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استلامها 30 جثمانا لشهداء تم الإفراج عنهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي، ليرتفع بذلك الإجمالي الكلي لعدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 195 جثماناً.

وأكدت الوزارة في بيان أن طواقمها الطبية، وخلال التعامل مع الجثامين، رصدت على بعضها “علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين”.

التعرف على 57 شهيداً حتى الآن

وأشارت الوزارة إلى التعرف حتى اللحظة على هوية 57 شهيداً من قبل ذويهم، وذلك من خلال رابط الاستدلال الذي تم نشره مسبقاً لمساعدة العائلات في التعرف على أبنائها.

وتأتي هذه الدفعة بالتزامن مع إتمام مراسم دفن 54 جثماناً من مجهولي الهوية ممن سلمتهم قوات الاحتلال ضمن الاتفاق.

وتم دفن الضحايا الذين لم يتم التعرف على هويتهم بعد في مقبرة مستحدثة أُنشئت في المحافظة الوسطى بمدينة دير البلح قبل قليل.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، للجزيرة مباشر، أن الجثامين الـ54 التي يتم دفنها حالياً هي مجهولة الهوية لعدم تمكن الأهالي من التعرف عليها.

وأشار بصل إلى أن الإجراءات المتبعة لتوثيق الجثامين تضمنت إعطاء كل جثمان رقماً وكودا خاصا، وأخذ عينة من كل جثمان لإجراء فحوصات مستقبلية خارج القطاع، بهدف المساعدة في التعرف على هوياتهم لاحقاً.

رصد “تقييد وسرقة أعضاء” و”تعذيب واضح”

وشدد بصل على أن ما تم رصده في الجثامين الـ54 “أمر مفجع”، مؤكداً أنهم لم يكونوا ضحايا قصف عشوائي بل ضحايا جرائم ارتكبت بحق سجناء كانوا لدى الطرف الإسرائيلي، حيث كشف عن تقييد الأيدي والأقدام، وإغماء العيون، وتظهر عليها علامات تعذيب بشكل واضح.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أن بعض الجثامين تم فيها “سرقة أعضاء”. وأكد أن هذه الأفعال تمثل انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكل المواثيق والاتفاقيات والقانون الدولي الإنساني والمبادئ الإنسانية.

ووجه بصل رسالة عاجلة للعالم، طالباً “حماية الأبرياء في غزة”، ومشدداً على أن الاحتلال يرتكب المجازر “بحق السجناء والأسرى”، حتى بعد أن أصبحوا في حوزته.