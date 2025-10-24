وصول قافلة مساعدات تابعة للجنة المصرية مكونة من 50 شاحنة إلى مدينة غزة وشمال القطاع (شاهد)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، بوصول شاحنات مساعدات إنسانية إلى مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عبر معبر كيسوفيم، بالتزامن مع وصول شاحنات تابعة للجنة المصرية شمال القطاع.

دخول المساعدات عبر معبر كيسوفيم

وأكد المراسل وصول 20 شاحنة عبر معبر كيسوفيم تتبع لمؤسسة اليونيسف، وتحمل منظفات ومواد صحية، وقد توجهت إلى مخازن اليونيسف في مدينة دير البلح وسط القطاع.

اللجنة المصرية تتوجه بـ 50 شاحنة إلى الشمال

وفيما يخص توزيع المساعدات داخل القطاع، أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوصول 50 شاحنة إلى مخازن اللجنة المصرية بمدينة غزة. وتم رصد شاحنات المساعدات التابعة للجنة المصرية وهي تعبر شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة.

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على دخول 600 شاحنة مساعدات يوميا.

من جانبه أكد، المتحدث باسم اللجنة المصرية للمساعدات، محمد منصور في لقاء مع مراسل الجزيرة مباشر، أن أولى قوافل الإغاثة التابعة للجنة، والتي تحمل 50 شاحنة، انطلقت نحو شمال قطاع غزة. وشدد منصور على أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في المنطقة المدمرة التي تعاني من المجاعة.

وأوضح أن القافلة تشمل الشاحنات الطحين والمواد الغذائية (طرود إغاثية ووُصفت بأنها “إنعاش وإغاثي سريع”)، بالإضافة إلى الخيام والأغطية تحسباً لفصل الشتاء.

وكشف منصور عن نجاح اللجنة المصرية في خطتها لتوزيع المساعدات بالتعاون مع العشائر والمخاتير، مؤكداً أن التوزيع يتم “بكرامة” دون اضطرار المواطنين للاصطفاف.

خطة لإنشاء 6 مخيمات

وأعلن المتحدث باسم اللجنة المصرية للمساعدات عن تجهيز وإنشاء ما لا يقل عن خمسة أو ستة مخيمات لاستيعاب عشرات الآلاف من النازحين. وأوضح أن هذه المخيمات مجهزة بـ عيادات صحية مزودة بالأدوية كـ”صيدليات وإسعافات أولية”، ومدارس لتعويض المدارس المدمرة، ومخابز داخل هذه المخيمات. كما تم تخصيص مخيم في وسط القطاع لاحتضان الأيتام.

عراقيل إسرائيلية

منذ اللحظات الأولى لدخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ تضع الحكومة الإسرائيلية العديد من العراقيل أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، الذي يعاني من مجاعة بسبب إغلاق المعابر وحرب الإبادة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستمرت عامين كاملين.

تلك العراقيل دفعت برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتحذير من أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى غزة بالمستوى المطلوب في ظل عدم سماح إسرائيل بفتح كافة المعابر نحو القطاع.

وكشف مكتب الإعلام الحكومي الثلاثاء أن 986 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، من أصل 6600 شاحنة كان يفترض دخولها حتى مساء وفق الاتفاق، أي ما يعادل 15% فقط.