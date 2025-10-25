شاهد: صور جوية تكشف دمار الجامع الكبير وقلعة برقوق التاريخيين في خان يونس

أظهرت صور جوية خاصة للجزيرة مباشر، الدمار الكامل الذي طال اثنين من أقدم معالم مدينة خان يونس التاريخية جنوب قطاع غزة، وهما الجامع الكبير وقلعة برقوق، وذلك في أعقاب العدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتعرض الجامع الكبير للهدم الشامل خلال الاجتياح البري، بينما لحقت أضرار بالغة بقلعة برقوق التاريخية المقابلة للمسجد. وتوضح الصور حجم الخسارة الفادحة التي أصابت هذين المعلمين اللذين يشكلان جزءا من الهوية العمرانية والثقافية للمدينة.

ويعد المسجد الكبير في مدينة خان يونس أحد أقدم مساجد القطاع، الذي شيد قبل 96 عاما.

وقلعة برقوق هي واحدة من أهم قلاع المماليك البرجية في فلسطين، ويعود تاريخها لعام 1387م، وبناها الأمير يونس بن عبد الله النورزي بناء على طلب من السلطان برقوق، أحد سلاطين العصر العربي الإسلامي المملوكي ومؤسس دولة المماليك البرجية.

ويأتي هذا الدمار في سياق الإبادة الجماعية التي استمرت عامين، وخلّفت 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية والمواقع التاريخية في القطاع.