“خراب على مد البصر”.. مسؤول بحي تل الهوا للجزيرة مباشر: 80% من الحي دُمرت تماما (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن حي تل الهوا، الذي كان يُعَد من أرقى أحياء جنوب مدينة غزة، بات اليوم مجرد دمار وخراب على “مد البصر” بعد التوغلات الإسرائيلية المتكررة والعملية الأخيرة للسيطرة على المدينة.

والتقى المراسل نائب رئيس لجنة حي تل الهوا، السيد عماد حرز الله، الذي كشف عن حجم الكارثة الهائل الذي لحق بالحي.

نسبة الدمار 80%

أكد حرز الله أن نسبة الدمار في حي تل الهوا “تفوق 80%”، مشيرا إلى أن الدمار شمل قطاعات حيوية واسعة، إذ دُمرت نحو 1000 وحدة سكنية تدميرا كاملا، في حين بلغ إجمالي الوحدات التي تعرضت لأضرار 13000 وحدة سكنية، و5000 وحدة منها أضرارها “بليغة لا تصلح للسكن”.

وأوضح أن مربع الجامعات في الحي تعرَّض للتدمير الكامل، ويشمل ذلك الجامعة الإسلامية وجامعة الأزهر وجامعة الأقصى والكلية الجامعية. كما دُمرت أكثر من 25 مدرسة حكومية أو تابعة للوكالة أو خاصة، بما في ذلك مدارس أم القرى وبلقيس ورقية والجليل.

كما تعرضت 6 مستشفيات ومراكز طبية للتدمير الكامل أو الجزئي، من أبرزها مستشفى الأردني الذي خرج عن الخدمة. ودُمرت أكثر من 15 عيادة أسنان خاصة، إضافة إلى تدمير كامل لـ6 آبار مركزية كانت تغذي المنطقة، وتدمير المؤسسات الحكومية والمجتمعية من بينها سلطة الأراضي ووزارة الداخلية ووزارة المواصلات. وأكد حرز الله أن ما يزيد على 10 آلاف عائلة شُردت من المنطقة.

أولويات عاجلة

أوضح نائب رئيس اللجنة أن جهودهم بالتعاون مع بلدية غزة تتركز حاليا على أربع أولويات عاجلة مع تدمير شبكة المياه بالكامل وتوقف الآبار المركزية، وتشمل: