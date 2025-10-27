شاهد: إغلاقات الاحتلال تخنق أسواق “بيتا” في نابلس.. وخسائر فادحة للتجار

أوضاع صعبة يعيشها التجار في السوق المركزي لبلدة بيتا جنوب مدينة نابلس نتيجة لسياسة الإغلاقات المتواصلة والمشددة التي يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي على المداخل الرئيسية.

وأكد أحد التجار المحليين للجزيرة مباشر أن إغلاق الاحتلال لكل مداخل القرى والمحافظات يشكل عائقا كبيرا، وأن المسافة التي كانت تُقطع في 10 دقائق (خمسة كيلومترات) أصبحت تتطلب السير مسافة 40 كيلومترا واجتياز عدة قرى للوصول إلى الوجهة المقصودة.

وأشار التاجر إلى أن الإغلاق متواصل منذ بداية الحرب، وتفاقم بشكل “كلي على كل القرى” في الأسبوعين الأخيرين. إضافة إلى ذلك، لفت المراسل إلى أن السوق المركزي في بيتا عانى من هدم جزئي من قبل جيش الاحتلال، وهناك إخطارات جديدة بالهدم لبعض المحال التجارية.

تلف البضائع وخسائر اقتصادية فادحة

كما تسببت هذه الإغلاقات في أضرار مباشرة وكارثية لحركة التجارة والأسواق فأصبحت سيارات نقل البضائع تسلك طرقا بعيدة وصعبة، مما أدى إلى نقص في البضائع في الأسواق، وصعوبة وصول المشترين، وأضعف حركة السوق.

واشتكى التجار، خاصة تجار الفواكه، من أن بضاعتهم التي تأتي عبر طريق إسرائيل تحجز لساعات طويلة، حيث أصبحت تقضي 24 ساعة في الطريق بدلا من ساعتين، مما يؤدي إلى تلفها وفقدان صلاحيتها، خاصة أن هذه البضائع ذات عمر قصير.

وأشار أحد التجار إلى أن هذا التأخير يؤدي إلى خسائر فادحة، حيث إن السيارة التي كانت قيمة حمولتها 50 ألفا، يضطرون لبيعها بـ30 ألفا، بخسارة قد تصل إلى ما بين 10 و20 ألف شيكل في كل سيارة، مؤكدا أنهم يواجهون هذه المشاكل يوميا.

مناشدات رسمية لإنهاء الأزمة

وجه التجار نداءً للجهات المختصة، مطالبين بالتواصل مع الارتباط أو الجهات المسؤولة لحل المشكلة، مؤكدين أن الإغلاقات المتواصلة والمضايقات التي يواجهونها أدت إلى أضرار ومشاكل كبيرة تضر بمصدر رزقهم وتخنق الحركة التجارية بشكل عام.