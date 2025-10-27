فلسطين|قطاع غزة

شهيد وإصابات إثر قصف مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس (فيديو)

Published On 27/10/2025
آخر تحديث: 01:00 PM (توقيت مكة)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، باستشهاد شخص وإصابة آخرين جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة أبو الفتوح في بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد الدفاع المدني ورود أنباء عن استهداف مجموعة من المواطنين في منطقة عبسان الكبيرة، مشيراً إلى وجود عدد من الشهداء والإصابات. وعلى الفور، هرعت طواقم الدفاع المدني إلى المكان “على وجه السرعة” للعمل على نقل الشهداء والمصابين.

وفي سياق متصل، أشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن الزوارق الحربية الإسرائيلية تطلق نيران رشاشاتها في عَرض بحر مدينة خان يونس جنوب القطاع.

يذكر أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 68,519  شهيداً و170,382  مصاباً، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ وقف إطلاق النار في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول  الجاري، استشهد 93  مواطناً وأصيب 324  آخرون، فيما انتشلت جثامين 464  شهيداً.

المصدر: الجزيرة مباشر

