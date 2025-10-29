فلسطين|قطاع غزة

الدفاع المدني في غزة يطالب بحماية دولية للمدنيين وطواقم الإنقاذ

يحمل فلسطينيون جثة انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية في مدينة غزة
يحمل فلسطينيون جثة انتشلوها من بين أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية ليلية في مدينة غزة (الفرنسية)
Published On 29/10/2025
آخر تحديث: 02:40 PM (توقيت مكة)

أصدر جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة نداءً عاجلا، اليوم الأربعاء، أشار فيه إلى الوضع الكارثي في القطاع، موجهاً عدة مطالبات للمجتمع الدولي لتوفير حماية دولية للمدنيين وطواقم الإنقاذ والفرق الطبية وفقاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وطالب الجهاز بفتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الوقود والمعدات واحتياجات عمل طواقم الإنقاذ والمستشفيات.

وأعلن الدفاع المدني عن استشهاد أكثر من 100 شخص، بينهم نحو 35 طفلاً في أقل من 12 ساعة جراء قصف الجيش الإسرائيلي.

عمليات إنقاذ رغم النقص الإمكانيات

وفي سياق عمل الطواقم، أكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل أن عمليات الإنقاذ وانتشال الشهداء والمصابين من تحت الأنقاض تستمر رغم النقص الحاد في الإمكانيات، حيث تبذل الفرق جهوداً كبيرة للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.

وحذر بصل من أن المستشفيات تعاني من اكتظاظ الجرحى والمصابين بحالات حرجة، في ظل “ظروف مأساوية ونقص حاد في المستلزمات الطبية والوقود”، معتبراً أن ما يحدث في غزة اليوم يمثل “عاراً على الإنسانية، ويبرز أن المجتمع الدولي أصبح متواطئاً بصمته في هذه الانتهاكات”.

المصدر: الجزيرة مباشر

