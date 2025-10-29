المتحدث باسم حماس يدعو المشاركين في قمة شرم الشيخ للتحرك العاجل لوقف “انتهاك الاحتلال للاتفاق”

أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم، اليوم الأربعاء، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب “مجزرة كبيرة” الليلة الماضية، على الرغم من وجود اتفاق لوقف إطلاق النار.

وفيما يتعلق بالتبعات السياسية، أكد قاسم أن هذا السلوك الإسرائيلي “يعكس عدم احترام الاحتلال للوسطاء والدول الضامنة”.

دعوة لوقف انتهاكات الاحتلال

ووجه المتحدث باسم حماس نداءً عاجلا إلى الأطراف الإقليمية والدولية، قائلا: “ندعو الأطراف التي اجتمعت في شرم الشيخ للوقوف عند مسؤولياتها واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف انتهاك الاحتلال للاتفاق”.

واستشهد نحو 91 شخصا وأصيب العشرات من المواطنين في غزة، مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف الشهر الجاري في شرم الشيخ.

وأتى التصعيد بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بشنّ “غارات قوية” على القطاع، متهمًا حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

بدوره، زعم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس بمهاجمة قواته، متوعدا إياها بدفع “ثمن باهظ”.

من جانبها نفت حركة حماس في بيان هذا الاتهام. وقالت “تؤكد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار”.

وكانت الحركة اتهمت في وقت سابق إسرائيل بارتكاب “خروقات” للهدنة، وأعلنت إرجاء عملية تسليم جثة رهينة كانت مقررة مساء الثلاثاء.

ويسري في القطاع منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، اتفاق لوقف إطلاق النار أبرم بناء على مقترح لترامب. وشملت المرحلة الأولى من الاتفاق وقف الأعمال القتالية وإطلاق سراح 20 رهينة إسرائيليا لقاء الإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين.