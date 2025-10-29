غارات مكثفة على خان يونس قبيل استئناف محتمل لوقف إطلاق النار

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر اليوم الأربعاء، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء جنوبي القطاع، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة مباشر.

غموض حول وقف إطلاق النار

تأتي هذه الغارات المكثفة قبيل موعد محتمل لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وفي هذا الصدد، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن “الهجمات في غزة ستتوقف، ووقف إطلاق النار سيُستأنف في الساعة 10:00 صباحاً”.

دعوات داخل إسرائيل لإنهاء وقف الحرب

في المقابل، دعا عضو الكنيست سعادة من حزب الليكود لإذاعة الجيش الإسرائيلي إلى إنهاء وقف الحرب والعودة للقتال : “لا يمكن أن ندفع ثمن وقف إطلاق النار وإعادة جثث الأسرى بحياة الجنود – حان الوقت لوضع خط أحمر والعودة إلى القتال”.

وأسفرت الغارات مساء الثلاثاء إلى صباح الأربعاء، على مناطق متفرقة من القطاع، عن استشهاد نحو 100 شخص وإصابة العشرات من المواطنين في غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم منتصف الشهر الجاري في شرم الشيخ.