بن غفير يواصل التنكيل بالأسرى الفلسطينيين ويدعو لإعدامهم (فيديو)

جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير دعوته إلى إقرار عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

جاء ذلك في مقطع مصور مثير للجدل مارس خلاله بن غفير تنكيلا علنيا بالأسرى في مشهد غير إنساني، حيث كان عشرات الأسرى الفلسطينيين ملقون على وجوههم وأيديهم مكبلة بالأصفاد من الخلف.

وقال بن غفير، مشيرا إلى الأسرى الذين وصفهم بـ”النخبة”: “انظروا إليهم اليوم يتلقون أدنى الظروف، ولكن هناك أمرا علينا القيام به وهو عقوبة الإعدام للمخربين”، مكررا دعوته في إطار تحريضي واضح.

وأظهر مقطع “فيديو” صادم يوم 23 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري بن غفير، داخل سجن نوتشافوت، موجها خطابا حادا إلى الأسرى الفلسطينيين، وداعيا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام فيهم.

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم السجون مجددا ويدعو إلى تنفيذ عقوبة الإعـدام بحق الأسـرى الفلسطينيين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/imnv0x3Ueq — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 22, 2025

وسيتم طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين للنقاش يوم الاثنين المقبل في الهيئة العامة للكنيست، بحسب القناة 14 الإسرائيلية.