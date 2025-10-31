شاهد: الصليب الأحمر يرافق فريقا من المقاومة لمعاينة مواقع جثث أسرى إسرائيليين

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر رافقت فريقا من المقاومة الفلسطينية لمعاينة مكان وجود جثث أسرى إسرائيليين شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ويأتي هذا التحرك ضمن مسار الجهود المبذولة لتسليم جثث الأسرى الإسرائيليين، تنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أن الصليب الأحمر الدولي تسلَّم جثتي “رهينتين” في قطاع غزة.

وحتى الآن، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء، وسلَّمت جثث 17 أسيرا من أصل 28، لكن تل أبيب ادعت أن إحدى الجثث ليست لأي من أسراها.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لبدء المرحلة الثانية من اتفاقها مع (حماس) بتسلُّمها بقية جثث الأسرى، بينما تؤكد الحركة أن الأمر يستمر وقتا لاستخراجها بسبب الدمار الهائل في غزة.