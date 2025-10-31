شاهد: صحة غزة تتسلم جثامين 30 شهيدا ضمن الدفعة الثامنة من صفقة التبادل مع الاحتلال

أكد مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة وصول 30 جثماناً لفلسطينيين من الجانب الإسرائيلي، اليوم الجمعة، ضمن الدفعة الثامنة من صفقة التبادل. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للجثامين المستلمة إلى 225 جثماناً.

وفي مقابلة مع الجزيرة مباشر، أكد رئيس لجنة إدارة الجثامين بوزارة الصحة الفلسطينية، أحمد ظهير، استلام هذه الدفعة قائلاً: “استلمنا اليوم 30 جثماناً من الجانب الإسرائيلي عبر الصليب الأحمر”.

وأوضح ظهير أن طواقم وزارة الصحة بدأت على الفور في عملية فحص وتوثيق الجثامين المستلمة، مضيفاً: “نحن الآن في طور الفحص والتوثيق من خلال الطواقم لعمل فصل للصور، ورفعها خلال الساعات القادمة أو اليوم القادم، وكذلك تدوين هؤلاء الشهداء في سجلات التعرف”.

وفيما يتعلق بالإحصاء الإجمالي، أشار رئيس لجنة إدارة الجثامين إلى أن العدد الكلي للجثامين المستلمة حتى الآن بلغ 225.