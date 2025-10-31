وقت صلاة الجمعة.. مستوطنون يقتحمون بلدة برام الله ويحرقون مركبات ويعتدون على مسجد (فيديو)

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، اليوم الجمعة، بأن مستوطنين إسرائيليين اقتحموا بلدة دير دبوان شرق رام الله، حيث أحرقوا مركبتين واعتدوا على مسجد في البلدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المستوطنين اقتحموا حي “المراح”، وهو المدخل الرئيسي الغربي للبلدة، أثناء وجود المواطنين لأداء صلاة الجمعة. وأحرق المقتحمون مركبتين، كما حاولوا اقتحام مسجد في الحي، وتمكنوا من تحطيم زجاج نوافذه الخارجية، علماً أن المسجد كان مغلقاً وقت وقوع الحادث.

وأضافت “وفا” أن أهالي البلدة فزعوا إلى المنطقة لإجبار المستوطنين على الخروج من البلدة، ولا تزال مواجهات دائرة بين الشبان والمستوطنين حتى إعداد هذا الخبر.

وأشارت الوكالة إلى أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة عقب هجوم المستوطنين، حيث أجبر الشبان على الانسحاب من المكان، ومنع بعضهم من إطفاء النار التي أضرمها المستوطنون في المركبتين.