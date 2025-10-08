شاهد على إعدام النازحين.. أمجد أبو عمشة: تمنيت لو أطلق الجندي الإسرائيلي النار على رأسي (فيديو)

روى المصور الصحفي أمجد أبو عمشة، تفاصيل مروعة عقب اعتقاله والاعتداء عليه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال نزوحه من شمال غزة إلى وسط القطاع قبل أيام، حيث فوجئ مع مجموعة من النازحين بظهور جنود إسرائيليين بالقرب من شارع الرشيد غربي غزة.

شاهد على إعدام النازحين

وقال أمجد، للجزيرة مباشر، إنه كان نازحًا لوسط القطاع عندما تعرض للاعتقال من قبل قوة عسكرية إسرائيلية بالقرب من شارع الرشيد، مؤكدًا أن جنود الاحتلال أعدموا أمام عينيه اثنين من الشباب النازحين إلى وسط القطاع بدون أي ذنب يذكر.

وأوضح أن جيش الاحتلال اقتاده مع آخرين إلى معسكر تحقيق قريب من مكان الاعتقال، وتعرضوا للضرب المبرح لنحو ساعتين قبل أن يقرر الجنود إطلاق سراحهم.

الموت أفضل من الإهانة

وأضاف: “تمنيت لو أطلق الجندي الإسرائيلي النار على رأسي بدلًا من الضرب والإهانة التي تعرضت لها. وعندما طلبت منه ذلك زاد من ضربي واتهمني بالتحريض على جيش الاحتلال بسبب عملي الصحفي ونقل الحقيقة”.

انتقام مضاعف من الصحفيين

وأشار أبو عمشة إلى أن جنود الاحتلال زادوا من حدة الضرب والتعذيب له بعد معرفة أنه صحفي، كما حطموا معداته الصحفية واستجوبوه حول طبيعة عمله وسبب وجوده في الميدان، كما وجهوا له الشتائم والألفاظ الخارجة خلال التعذيب.