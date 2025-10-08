حماس توضح القضايا محل التفاوض في شرم الشيخ

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، اليوم الأربعاء، إن الأجواء الحالية للمفاوضات غير المباشرة بين حركة حماس وإسرائيل في يومها الثالث تسودها روح التفاؤل.

“إيجابية ومسؤولية” حماس

وأكد النونو أن حركة حماس قدمت الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم وإتمام الاتفاق.

وأشار إلى أن المفاوضات التي تجري في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة جميع الأطراف والوسطاء تركزت في نقاشاتها حول آليات تنفيذ وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة.

“كشوفات الأسرى”

ولفت المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إلى أنه جرى اليوم تبادل قوائم كشوفات الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفقا للمعايير والأعداد المتفق عليها سابقا.

وأوضح النونو أن الوسطاء يبذلون جهودا كبيرة لإزالة أي عقبات أمام خطوات تطبيق وقف إطلاق النار.

وصول مبعوثي ترامب

وفي وقت سابق اليوم وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى مدينة شرم الشيخ للانضمام إلى المحادثات الجارية بشأن غزة.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عن تفاؤله بشأن التقدم المحرز نحو التوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة، وقال إن فريقا أمريكيا غادر للتو للمشاركة في المفاوضات.

وفي حديثه مع الصحفيين في المكتب البيضاوي، أضاف ترامب “أعتقد أن هناك احتمالا لننعم بالسلام في الشرق الأوسط” بما يتجاوز غزة.

وأفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية لموقع أكسيوس الأمريكي بأن جلسات اليوم الثاني من مفاوضات شرم الشيخ اتسمت بالطابع الفني وتركزت على مناقشة القضايا الخلافية المتبقية بين الأطراف.