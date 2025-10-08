“لم نحظ بهذا الاحترام من قبل”.. وزير الخارجية الإسباني يتعهد بـ”العدالة” للفلسطينيين

أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الأربعاء، أن بلاده “لن نتوقف حتى يتم تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني”.

وشدد ألباريس في كلمة أمام البرلمان، على أن موقف إسبانيا نابع من استجابتها لـ”مطالب الشعب بنصرة المظلومين في غزة“. وأشار إلى أن هذا الموقف يحظى بتقدير دولي واسع.

و أشار إلى أن “إسبانيا لم تحظ بهذا الاحترام من قبل ، والعالم يصفق لمواقفنا بشأن غزة”.

وفي سياق متصل كشف ألباريس أن قنصل إسبانيا في تل أبيب يعمل حالياً على حماية المواطنين الإسبان المحتجزين ضمن “أسطول الحرية”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة الإسبانية لحماية مواطنيها الذين يشاركون في جهود كسر الحصار على القطاع.

كان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد “حضّ” نظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على “وضع حدّ للإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني”، وطالب أمس الثلاثاء بفتح ممر إنساني، وذلك في الذكرى الثانية لبدء العدوان الإسرائيلي على غزة.