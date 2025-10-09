حسام بدران: الرد على خطة ترامب جاء في إطار موقف وطني شامل (فيديو)

أكد رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حركة (حماس) وعضو المكتب السياسي، حسام بدران، اليوم الخميس، أن “السابع من أكتوبر 2023 كان يوما مفصليا في الصراع مع الاحتلال”.

وشدد على أن ما تحقق اليوم هو نتيجة لـ”صمود أهلنا في غزة وتضحيات الرجال والنساء والأطفال والشيوخ”، مشيدا بدور “رجال المقاومة قادتها ومجاهديها” الذين قدموا “نموذجا عالميا للتمسك بالأرض والهوية والقضية”.

وحدة الموقف الفلسطيني أساس الرد

وأوضح بدران في كلمته بشأن الحوارات الوطنية في التعامل مع خطة ترامب لوقف الحرب والمراحل المقبلة أن حركة (حماس) تعاملت مع خطة ترامب من منطلق وطني شامل.

وكشف عن جهود اتصالات مكثفة سبقت الرد النهائي منذ إعلان الخطة، حيث تواصلت (حماس) مع الفصائل والشخصيات الوطنية لبيان المخاطر، وضرورة العمل المشترك.

وأشار بدران إلى إجراء لقاءات واتصالات وتبادل رسائل مع الفصائل والقيادات والنخب المستقلة “لتوحيد الرد الوطني”، مؤكدا أن “الرد النهائي الذي قدمناه كان ثمرة هذه المشاورات الموسعة”، واستمر هذا النهج خلال مفاوضات شرم الشيخ.

دعوة لحوار وطني شامل في القاهرة

وشدد بدران على أهمية المرحلة المقبلة، مؤكدا حرص الحركة على “حوار وطني شامل في القاهرة” لبحث التفاصيل كافة المتعلقة بالاتفاق، وخطة المستقبل.

وأضاف أن الهدف هو “ضمان توافق الجميع على الخطوات والمراحل القادمة”، لأن أي قرار فلسطيني يجب أن يعبّر عن وحدة الموقف، ويشمل الفصائل كافة والنخب والشعب الفلسطيني.

وشدد بدران على أنه “كلما عبّر الموقف عن وحدة الفلسطينيين كان أقوى وأكثر قدرة على تحقيق الإنجازات”، وأن الإجماع الفلسطيني يشكل أساسا صلبا لمواجهة الاحتلال، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.