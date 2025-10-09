فلسطين|قطاع غزة

لجان المقاومة: هذا هو العامل الأساسي في إفشال كافة مخططات الاحتلال

مقاومون من فصائل المقاومة الفلسطينية (الفرنسية)
Published On 9/10/2025

أكدت لجان المقاومة في فلسطين اليوم الخميس، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف ما وصفته بالعدوان و”المحرقة الصهيونية” في قطاع غزة هو “ثمرة ونتيجة لصمود غزة وشعبها المقاوم الأسطوري وتضحياته العظيمة بعد عامين من العدوان”.

وأشارت اللجان في بيان صادر عنها إلى أن الاتفاق تم بجهود الوسطاء من مصر وقطر وتركيا.

إفشال “العدو الصهيوني”

وشددت لجان المقاومة على أن “الموقف والرد الموحد لفصائل المقاومة وعدم الرضوخ لمعادلة الإبادة أو الاستسلام” كان العامل الأساسي في إفشال كافة مخططات الاحتلال.

وأشارت المقاومة إلى أنه رغم “فظاعة الجرائم وهول الدمار والمأساة الإنسانية”، فإن “العدو ومَن يدعمه فشلوا في اقتلاع شعبنا وتهجيره من أرضه”، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني “بقي صامداً مرابطاً على أرضه”.

ضغوط لضمان الانسحاب الكامل

دعت لجان المقاومة إلى ضرورة استمرار جميع أدوات الضغط العربية والإسلامية والدولية على كل من الإدارة الأمريكية وإسرائيل لضمان تنفيذ الاتفاق في جميع مراحله بما يؤدي إلى إنسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

تحية للشهداء والمقاتلين

ووجهت لجان المقاومة تحية لجميع شهداء فلسطين من المدنيين والقادة والمقاتلين في غزة والضفة بالإضافة إلى ما وصفته بـ”كافة ساحات المواجهة والإسناد في اليمن ولبنان والعراق وإيران“.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجر اليوم أن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس) وافقتا على المرحلة الأولى من الخطة التي اقترحها بشأن السلام في قطاع غزة.

