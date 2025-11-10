البرش يكشف عن “جريمة مركبة”.. غزة تتسلم جثامين جديدة للشهداء ودفن عشرات بلا هوية (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، تسلّم 15 جثمانا جديدا من الاحتلال الإسرائيلي عبر منظمة الصليب الأحمر.

وأوضحت الصحة في بيان، ارتفاع إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال حتى الآن إلى 315 جثمانا.

وأكد البيان أنه تم التعرف حتى الآن على 91 جثمانا من أصل 315 جثمانا تم تسلّمها.

ريان مفقود منذ عامين

والتقت مراسلة الجزيرة مباشر بوالدة الطفل ريان أبو عودة (15 عاما) مؤكدة أنه مفقود منذ يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مضيفة أنها لا تعلم على وجه اليقين مصيره ولكنها تحضر تسليم كل دفعة من جثامين الشهداء قاطعة نحو 24 كيلومترا في محاولة للتعرف على جثمان نجلها وتشييعه للدفن بجوار والده وشقيقه.

مراسل الجزيرة مباشر: طواقم الصليب الأحمر تنتظر تنسيق الدخول لتسُّلم الدفعة الثانية عشرة من جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال pic.twitter.com/v4Ex76v1I0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) November 10, 2025

“جريمة مركبة”

بدوره، قال المدير العام للصحة في غزة الدكتور منير البرش إن ما وقع من عمليات “التنكيل بجثامين الشهداء وسرقة للأعضاء وحرق للجثامين ونهشها عن طريق الكلاب المدربة وغيرها، جريمة مركبة”.

وأضاف البرش في مقطع على منصة إكس “استقبلنا أكثر من 300 جثمان طاهر وكانت هذه الجثامين كالصاعقة عندما رأينا ما فعله الاحتلال بها… جثامين محترقة بعد إعدام ميداني وقتل عن قرب… جثامين نُهِشت بالكلاب بشكل فظيع… ودهس بالمجنزرات وقد رأى العالم آثار الجنزير على جسد الشهيد… ربط وخنق وتعذيب ميداني وعصب للعينين وأنواع شتى من القتل”.

وأكد أنه “ومن خلال التشريح لبعض الجثامين وُجدت سرقة أعضاء عن طريق جرّاحين متمكنين”، وأوضح أن هذه السرقة تشمل “استئصال كلى واستئصال كبد ونزع قرنيات”، وقال البرش إن كل ذلك يدل على سرقة ممنهجة ومبرمجة تستوجب تحقيقًا دوليًّا عاجلًا.

دفن المجهولين

وأعلنت الصحة الفلسطينية أنه تم اليوم نقل ومواراة الثرى الدفعة الرابعة من الشهداء المجهولي الهوية وعددهم 38 جثمانا لدفنهم في مقابر المجهولين.

وأفادت مراسلة الجزيرة أنه تم نقلهم من مجمع ناصر الطبي إلى مقبرة تابعة لوزارة الأوقاف بعد أن عجز الأهالي على التعرف عليهم نتيجة لتحلل بعض الجثامين والتشويه نتيجة التعذيب في سجون الاحتلال.

وأصبح إجمالي ما تم دفنه حتى اللحظة من الجثامين المجهولة التي تسلّمتها الوزارة من الاحتلال 182 جثمانا.

وأكدت وزارة الصحة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويتضمن هذا الاتفاق تبادل الأسرى والجثامين بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.