بعد إغلاقه شهرين.. إسرائيل تعيد فتح معبر “زيكيم” في شمال غزة

كشفت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن إعادة فتح معبر زيكيم شمالي قطاع غزة لإدخال المساعدات الإنسانية بعد شهرين من الإغلاق.

ويعد هذا المعبر مسارا رئيسيا لتسهيل وتسريع دخول المساعدات القادمة عبر الأردن، وكان مغلقا منذ 12 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأفادت رويترز بأن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، وهي الذراع التابعة للجيش التي تشرف على تدفق المساعدات، أعلنت إعادة فتح معبر زيكيم في شمال قطاع غزة.

فتح دائم وتخفيف المجاعة

وقالت كوغات في بيان، إن فتح المعبر تم “وفقا لتوجيه من المستوى السياسي”، للسماح بدخول شاحنات المساعدات الإنسانية.

وأكد متحدث باسم كوغات لوكالة الصحافة الفرنسية أن المعبر سيبقى مفتوحا بشكل “دائم”، على غرار معبر كرم أبو سالم، الذي يمثل نقطة الدخول الرئيسية للمساعدات إلى القطاع.

وكانت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة تدعو باستمرار إلى إعادة فتح المعبر للسماح بتدفق المزيد من المساعدات إلى الجزء الشمالي المدمر من القطاع، خاصة بعد وقف إطلاق النار الشهر الماضي.

وتأتي أهمية المعبر من حاجة مدينة غزة والمناطق المحيطة بها في الشمال الماسة للمساعدات، حيث تعاني من المجاعة المعلنة رسميا.

آلية إدخال المساعدات

وأشارت كوغات إلى الإجراءات المتبعة لضمان دخول المساعدات، حيث “سيتم نقل المساعدات بواسطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بعد إجراء تفتيش أمني دقيق من قبل هيئة المعابر البرية التابعة لوزارة الدفاع”.

يذكر أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) كان قد أشار إلى أن المعبر ظل مغلقا لأكثر من شهرين ولم تتمكن أي منظمات إغاثة من إدخال الإمدادات إلى شمال غزة.