شاهد: القسام والصليب الأحمر يبحثان عن جثمان جندي إسرائيلي شرقي مدينة غزة بمشاركة مصرية

أفاد مراسل الجزيرة مباشر، اليوم الأربعاء، ببدء عملية البحث عن جثمان جندي إسرائيلي في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأوضح مراسل الجزيرة مباشر أن عملية البحث تجري بمشاركة فريق من الصليب الأحمر واللجنة الفنية المصرية بصحبة مقاتلين من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

ويُظهر المقطع المصور سيارات تابعة للصليب الأحمر الدولي وآليات ثقيلة تابعة للجنة المصرية وهي تتحرك داخل أحد أحياء شرق مدينة غزة وسط دمار واسع، إذ تتناثر الأنقاض والركام وتظهر مبانٍ مهدمة كليا.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 حتى 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، سلّمت حركة حماس عشرين أسيرا إسرائيليا، ورفات 26 آخرين من أصل 28.

وترهن إسرائيل بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من اتفاقها مع حماس بتسلمها بقية جثث الأسرى، في حين تؤكد الحركة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراج الجثث نظرا إلى الدمار الهائل في غزة.